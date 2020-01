BNA formaliza abertura da conta de capital e financeira para flexibilizar importação e exportação de capitais

O Banco Nacional de Angola formalizou o processo de abertura da conta de capital e financeira que se reflecte na flexibilização das regras de importação e exportação de capitais por investidores não residentes cambiais.

Recorda-se que no início de 2018, o Banco Nacional de Angola implementou um novo regime cambial, com dois objectivos principais, nomeadamente, ter uma taxa de câmbio flutuante, definida pelo mercado, representativa do equilíbrio entre a procura e a oferta de moeda estrangeira, e um mercado cambial liberalizado. A taxa de câmbio de mercado protege as reservas internacionais do país, melhora a sua competitividade externa, promove a actividade do sector privado e viabiliza a eliminação das restrições administrativas.



Implementado o regime de taxa de câmbio flutuante definida pelo mercado, abriu-se o caminho para a liberalização gradual do mercado cambial.



Numa primeira fase, o Banco Nacional de Angola decidiu pela abertura parcial da conta de capital e financeira, pretendendo manter ainda algum controlo sobre determinados fluxos que podiam vir a representar um risco significativo para a estabilidade do mercado cambial.



A abertura parcial da conta de capital e financeira, traduz-se na dispensa de licenciamento pelo Banco Nacional de Angola da importação de capital pelos investidores estrangeiros que queiram investir no país em empresas ou projectos no sector privado, e também da exportação dos rendimentos associados a esses investimentos. Está também dispensada de licenciamento a exportação de capitais resultado da venda de investimentos em valores mobiliários transacionados em mercado regulamentado, bem como da venda de qualquer investimento quando o comprador é também não residente cambial.

Entretanto o investimento em títulos de divida pública e a venda de uma participação por um investidor estrangeiro numa empresa ou projecto a um residente cambial, estão ainda sujeitos a licenciamento pelo Banco Nacional de Angola.



Este é um desenvolvimento importante que torna a economia de Angola mais aberta e que vem apoiar o esforço do Executivo na captação de investimento estrangeiro considerando o objectivo de atrair investidores internacionais que possam trazer para o país capital financeiro, tecnologia avançada e conhecimento, permitindo aumentar a produção interna de bens e serviços, para consumo interno e para exportação, com impacto directo na redução das importações e na procura de moeda estrangeira bem como na diversificação das fontes de moeda estrangeira do país.



Igualmente, o programa de privatizações de empresas públicas que prevê privatizar 195 empresas publicas até 2022, torna importante a criação de condições para incentivar a participação de investidores estrangeiros nesse processo.



O normativo do Banco Nacional de Angola que regulamenta a abertura parcial da conta de capital e financeira pode ser consultado aqui ou em Legislação e Normas.

Fonte: BNA