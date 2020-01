Emirates estuda viabilidade do mercado aéreo moçambicano

A companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, Emirates Airlines, está a realizar estudos de viabilidade para decidir sobre a possível entrada no mercado moçambicano, anunciou fonte oficial.

“Estão em curso estudos de viabilidade comercial e as equipas encarregues na elaboração dos mesmos irão apresentar as suas conclusões brevemente, para que se tomem as decisões”, disse Khalid Shohail, embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Moçambique, citado hoje pelo diário Notícias.

O interesse da companhia de bandeira nos Emirados Árabes Unidos foi anunciado em novembro de 2017, como resultado de um acordo de ligações firmado com a sua congénere Linhas Aéreas de Moçambique (LAM).

Na altura, a Emirates manifestou a ambição de investir em mercados emergentes no continente africano, entre os quais Moçambique.

A ligação aérea entre os Emirados Árabes Unidos e Moçambique estaria inserida num pacote de “projetos em perspetiva” entre as duas partes, que incluem outras áreas de parceria, com destaque para mineração, agricultura, construção e turismo, disse, na altura, o cônsul de Moçambique no Dubai, José Bernardo.

Entre as 10 principais companhias aéreas de todo o mundo, a Emirates foi fundada em 1985, com duas aeronaves, e voa atualmente para 158 destinos, em 86 países.