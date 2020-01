Governo publica o Relatório Anual da Estratégia de Regularização dos Atrasados de 2019

O Ministério das Finanças publicou no seu sítio na internet o Relatório Anual da Estratégia de Regularização dos Atrasados de 2019.

Está acção do Ministério das Finanças enquadra-se no esforço do executivo em tornar mais transparentes os processos e procedimentos relacionados com as Financas Públicas.

Segundo o Minfin, em 2018, o stock de atrasados era de cerca de 1,6 biliões de kwanzas, valor que foi reduzido para 1,2 biliões de kwanzas até ao início de 2019. Entretanto, a regularização registada até ao mês Novembro 2019 foi de 393 mil milhões de kwanzas.

A regularização dos montantes descritos foi feita com recursos da Conta Única do Tesouro (CUT), Obrigações do Tesouro e Compensações Fiscais, conforme melhor interesse das partes, após o processo negocial de liquidação.

Deste modo, o Ministério das Finanças reafirma o firme propósito de trabalhar na redução sustentável do stock ainda existente de dívida atrasada, com o objectivo de esbater as consequências negativas para as Finanças Públicas e para os diversos segmentos da economia, especialmente o sector empresarial, um parceiro importante para a geração de riqueza e emprego e para a melhoria dos rendimentos das famílias.

O Ministério das Finanças está apostado no aprimoramento dos instrumentos institucionais, tecnológicos e legais aplicáveis à gestão dos atrasados, mediante registo e controlo do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE).

A publicação do Relatório dos Atrasados da Dívida Pública vai acontecer com periodicidade trimestral, prevendo-se que a próxima ocorra no início da segunda quinzena de Maio de 2020, com foco nos dados consolidados do primeiro trimestre do ano em curso.

A Regularização dos Atrasados do Estado decorre de uma orientação estratégica do Executivo do Presidente João Lourenço, que visa liquidar até 2021 as dívidas aos fornecedores contraídas anteriormente pelo Estado, especialmente do período de 2013 a 2017, assim como melhorar os mecanismos de maior controle e rigor na gestão orçamental, com o objectivo de evitar a contracção de novos atrasados.

Fonte: Minfin