City vence United (3-1) e fica com um pé na final da Taça da Liga Inglesa

O Manchester City deu um passo importantíssimo rumo a sua qualificação para a final da Taça da Liga Inglesa ao vencer em pleno Old Trafford o Manchester United por 3 – 1, no jogo de ida das semifinais deste torneio.

Atuais campeões da competição, os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola deram uma aula de futebol aos seus rivais.

Para evitar os erros na criação e nas saídas de bola contra o United, o treinador espanhol recuperou o esquema tático usado em Barcelona, quando colocava Lionel Messi como falso 9 em um sistema repleto de meias.

Desta vez, coube ao português Bernardo Silva fazer essa função acompanhado de Raheem Sterling e Riyad Mahrez em uma linha ofensiva à frente de um trio criativo formado pelo belga Kevin de Bruyne, o espanhol Rodrigo Hernández e o alemão Ilkay Gündogan.

A aposta deu certo, e Bernardo Silva, eleito o melhor da partida abriu o placar com um golaço de fora da área (17) e deu assistência para o argelino Riyad Mahrez (33) ampliar.

O terceiro golo dos ‘Citizens’, que veio antes do intervalo, foi um golo contra do defesa brasileiro Andreas Pereira (3-0), empurrando uma bola que havia sido defendida por David De Gea.

A equipa local foi mais agressivo no segundo tempo, mas só conseguiu marcar um golo, por meio de Marcus Rashford, a 20 minutos do final.

O castigo poderia ter sido ainda maior para os jogadores comandados pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solksjaer. Sterling perdeu uma chance de golo com a baliza vazia no fim do primeiro tempo (43) e Mahrez chutou a trave logo no início da segunda etapa (54).

A segunda mão acontece dentro de duas semanas no Etihad Stadium, o que parece uma missão quase impossível para um United muito inferior, apesar de ter vencido seu eterno rival em sua casa há um mês (2-1) em jogo do Campeonato Inglês.

A outra semifinal será jogada nesta quarta-feira entre Aston Villa e o vice-líder da Premier League, o Leicester City.