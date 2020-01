Inscrições para concurso público na Saúde prorrogado por um dia

As inscrições para o acesso ao concurso na saúde, aberto a 9 de Dezembro de 2019 e inicialmente previsto para terminar dia 8 deste mês, foi prorrogado por mais um dia devido a falhas técnicas no portal do Ministério da Saude.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, o portal estará disponível todo o dia, segundo orientação da ministra Sílvia Lutucuta.

Com o concurso público de ingresso pretende-se preencher as sete mil vagas disponíveis nas carreiras profissionais da saúde e no regime geral em todo território nacional.

Estão disponíveis mil 242 vagas na carreira médica, duas mil 757 em enfermagem, mil 691 para técnicos de diagnóstico e terapeuta, bem como 779 ao apoio hospitalar e 531 ao regime geral.

Com base na nota, as candidaturas deverão ser feitas no portal www.ingresso-minsa.com

Este será o segundo concurso promovido no sector da Saúde. O primeiro realizou-se em Dezembro de 2018, com cinco mil candidatos admitidos.

Angola conta com seis mil e 400 médicos para uma população de cerca de 28 milhões de habitantes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um médico para cada mil habitantes.