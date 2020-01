Inscrições para terrenos infra-estruturados terminam sexta-feira

A primeira fase de inscrições para a aquisição de terrenos infra-estruturados, iniciada dia 10 de Dezembro último, em Luanda, termina esta sexta-feira (10).

Para esta fase, estão disponíveis 560 lotes para a construção de habitações unifamiliares (vivendas) e multifamiliares (prédios), infra-estruturas para educação, saúde, lazer, cultura e comércio.

Segundo o administrador para a área técnica da Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados (EGTI, E.P.), Kilson Gouveia, até sexta-feira o processo de pré-candidatura completará 30 dias, período definido para esta fase.

Em declarações à Angop, o responsável prometeu fazer o pré-balanço desse processo somente na próxima semana, altura em que terá disponível os dados mais consolidados e aptos para divulgação.

A pré-candidatura para a compra de terrenos infra-estruturados está a ser feita online no site da empresa (www.egti.gov.ao) ou presencialmente no stand de vendas do Kilamba, Avenida Imperial Santana, defronte ao Shopping Xyami Kilamba.

A comercialização dos terrenos está aberta a pessoas individuais e colectivas, nacionais e estrangeiras, que possuam capacidade de aquisição dos terrenos infra-estruturados e de construção.

Nesta fase, serão excluídos dos lotes habitacionais unifamiliares todos os candidatos que tenham adquirido habitação em projectos do Estado.

Além do Sequele e Kilamba, as urbanizações do Camama e Jardim de Rosa também contam com projectos de infra-estruturação, que estão em fase de conclusão.

Nos terrenos infra-estruturados já estão instalados equipamentos para canalização de água potável, pontos de ligação de energia eléctrica. Os espaços contam também com arruamentos, saneamento básico, parques de estacionamento e espaços verdes.

Dimensões e preços dos terrenos

O lote mais pequeno é de 15 por 25 metros, correspondente a 375 metros quadrados de área total.

O preço do terreno é calculado em função da área bruta de construção, tipologia do projecto arquitectónico e número de pisos.

O preço médio de cada metro quadrado (m2) infra-estruturado custa 115 dólares americanos (55 mil 624 kwanzas), ao câmbio do Banco Nacional de Angola (BNA).

Com esse preço, um terreno com 375 metros quadrados (15m/25m) custa cerca de 43 mil 125 dólares (20 milhões 896 mil kwanzas), segundo contas feitas pela Angop.

O pagamento é feito em 20 por cento de entrada na assinatura do contrato, o restante é pago em parcelas de até 60 meses (5 anos).

Os terrenos infra-estruturados (zonas urbanizadas para construção de casas e outras infra-estruturas) podem ser adquiridos em kwanza, tendo como referência o dólar americano.

Os preços dos terrenos têm como referência o dólar, porque os custos de infra-estruturação dessas áreas foram determinados nessa moeda estrangeira, que regista variações constantes no mercado cambial.

A Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados (EGTI, E.P.) pertence ao Estado angolano. Foi criada em 5 de Março de 2015, por Decreto Presidencial nº 58/15.

Tem como objectivo atender a necessidade de instituir uma estrutura empresarial encarregue pela administração de forma mais racional dos terrenos infra-estruturados do domínio público e privado do Estado angolano.