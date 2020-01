MAPTSS denuncia portal com informação falsa

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), denuncia estar a circular nas redes sociais e outros canais da internet um portal falso, que se faz passar pelo portal do MAPTSS, com informações que não condizem com a verdade.

Segundo uma nota do MAPTSS que Angop teve hoje, quinta-feira, acesso, o portal com o endereço “https://wdrawsocial.tp/maptss/” tem publicado que “as pessoas que trabalharam entre 1990 e 2019 têm o direito de obter o beneficio de 32.181 kwanzas pelo MAPTSS”.

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social comunica que a informação é falsa e criminosa, e trata-se de uma página de Internet que não é detida pelo ministério, constituindo-se em uma plataforma de usurpação de identidade quer do MAPTSS, quer das pessoas que entrarem na página.

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social informa que o portal oficial da instituição é www.maptss.gov.ao, sendo o único local onde podem ser encontradas as informação oficial do ministério ou podem ainda ser encontrado no portal do Governo de Angola.

“O MAPTSS apela aos internautas a não partilharem o portal falso, nem acederem as perguntas do questionário que o referido portal possui, uma vez que pode conter códigos maliciosos, que podem danificar o dispositivo e originar roubo de identidade , para quem aceder”, lê-se no documento.