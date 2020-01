Polícia detém cidadão com mais de 132 mil dólares falsos

Um cidadão de nome Paulino José, de 50 anos de idade, foi detido em flagrante pela Polícia Nacional, no bairro Pedálé, arredores do município do Bailundo (Huambo), na posse de 132 mil e 600 dólares norte-americanos falsos.

Esta informação foi avançada pela Polícia Nacional em conferência de imprensa que visou balancear as micro-operações realizadas nos últimos 50 dias, nas municipalidades do Bailundo, Caála e do Huambo, que resultou na apreensão ainda de 7,2 quilgramas de rubim, três de mercurio em pó, 12 de trumalina branco e 500 miligramas de água marinha.

De acordo com o direcrtor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da delegação do Ministerio do Interior no Huambo, Martinho Kavita Satito, durante estas operações foram também recuperadas 15 armas de fogo, entre AKM, GALLY, pistolas Macarov e caçadeira, que estavam em posse ilegal de cidadãos marginais.

De igual modo, acrescenta, as operações resultaram na detenção de 911 cidadãos, indiciados na prática de mil e 116 crimes diversos, 850 dos quais esclarecidos.

Neste período, segundo o responsável, foram desmantelados, através de operações de buscas dirigidas, oito grupos de marginais que praticam ilicitos criminais de assalto à mão armada, roubo e consumo de estupefaciente do tipo liamba nos municípios aludidos.

Entretanto, seis casas de desmancho de motorizadas foram encerradas, com apreensão de 57 motos, bem como outras 14 que estavam a ser comercializadas sem documentos, a partir dos mercados informais do São João, conhecido como “Povo Livre”, Calomanda e da Alemanha, este último o maior a céu aberto na região.

Martinho Kavita Satito informou ainda que, nos últimos 50 dios, foram recuperados em posse dos marginais, uma viatura de marca Toyota, modelo Tundra, 13 computadores, 16 televisores, 17 pedras do estupefaciente crak, 139 quilogramas e 152 plantas da droga do tipo liamba.

A província do Huambo, planalto central de Angola, ocupa uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadrados, onde vivem dois milhões, 519 mil e 309 habitantes, distribuídos em 11 municípios.