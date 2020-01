Consultora EXX Africa acusa Manuel Vicente de fazer duplo papel

A Consultora EXX AFrica acusou o antigo Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, actualmente conselheiro especial do Presidente João Lourenço para os assuntos do petróleo e gás, de liderar uma influente rede de tráfico de influências, quer junto do atual Presidente, quer junto do antigo chefe de Estado.

EXX Africa escreve no seu relatório entitulado “Líderes do Estado-sombra de Angola põem em perigo a agenda de privatização”, que no seu papel como conselheiro presidencial Manuel Vicente tem “uma influência política inigualável sem qualquer responsabilização, enquanto a sua família e os seus associados se preparam para beneficiar com a venda de lucrativos ativos angolanos nos próximos anos”.

A consultora adianta ainda que “pode haver uma cisão permanente no MPLA se não houver melhorias na economia e se os percecionados ‘julgamentos de fachada’ a membros da família do antigo Presidente não pararem”.