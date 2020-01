Líder sindical acusado de desviar 240 mil dólares

O secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola (CGSILA), Jacinto Gaspar, está a ser acusado de ter supostamente desviado 240 mil dólares do Fundo Social dos trabalhadores da Sociedade Mineira de Chitotolo.

A Sociedade Mineira de Chitotolo com mais de 900 trabalhadores, e é detida pela Endiama EP, ITM Mining e Lumanhe, um consórcio formado em 1996.

A denúncia foi feita quinta-feira, no Dundo, pelo representante do secretariado provincial do CGSILA na Lunda Norte, Rafael Bonito, durante uma conferência de imprensa cedida aos órgãos de comunicação social local.

Segundo o responsável, os trabalhadores da sociedade mineira de Chitotolo não beneficiam dos seus fundos sociais e das quotas sindicais, “porque o secretário-geral abriu uma conta no Banco de Fomento de Angola (BFA) onde é o único titular”.

Explicou que o estatuto da CGSILA não permite ao secretário-geral ser o titular principal da conta bancária da instituição.

Considerou ser ilegal a suspensão do secretariado provincial e que o caso será encaminhado aos órgãos judiciais.

Por seu turno, o secretário-geral da instituição, Jacinto Gaspar, diz serem falsas as acusações do secretariado provincial e que a conta do BFA foi aberta pelo secretariado nacional eleito no congresso de 2012, com três assinantes (Presidente do CGSILA, Secretária para administração e finanças e o secretário-geral).

Sobre a suspensão do secretariado provincial, Jacinto Gaspar argumentou que o prazo do mandato já expirou.