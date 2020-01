Mais de 100 crianças acusadas de feitiçaria foram atiradas ao rio – JA

Mais de cem crianças acusadas de práticas de feitiçaria nas províncias de Cabinda, Zaire, Malanje e Bengo, nos últimos três anos, foram atiradas aos rios pelos familiares, noticiou o Jornal de Angola que cita fontes locais.

De acordo com o diário, esta informação vem de uma equipa de investigadores nacionais do Centro de Estudos e Investigação em População (CEIP), da Universidade Agostinho Neto

Segundo o JA que cita o director do CEIP, Ndonga Mfuwa, o fenómeno “feitiçaria” contra menores constitui um problema social que tem preocupado os investigadores do Centro e que foi “constatado no terreno que muitos pais e encarregados de educação lançam os filhos aos rios para, de seguida, serem devorados pelos jacarés, sob pretexto de serem feiticeiros”.



Alguns progenitores, prosseguiu o investigador, além de acusarem os filhos de feiticeiros, expulsam-nos do seio familiar e mais tarde arrependem-se do que fizeram e depois de procederem de tal forma, entram em conflito com as entidades acolhedoras.



Ndonga Mfuwa explicou que os dados foram obtidos mediante um trabalho aturado dos investigadores realizado em vários município do país, com realce para as províncias do Norte, como Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo e Malanje, onde considerou endémico o fenómeno “feitiçaria”.



Apontou as do Uíge, com maior número de casos, Zaire e Bengo, precisamente nas localidades dos Dembos e Quibaxe, como as províncias mais endémicas.



“Nestas províncias muitos acreditam no feitiço, mas, infelizmente, não conseguem provar que um determinado individuo é feiticeiro”, lamentou o especialista, referindo que das investigações realizadas, em algumas regiões do país, ninguém conseguiu demonstrar, materialmente, a existência do fenómeno “feitiço”.



O director do CEIP considera, por isso, grave o fenómeno, porque tem originado conflitos entre famílias e instituições acolhedoras, sobretudo quando se apercebem das principais causas de morte dos menores.



Ndonga Mfuwa disse que, sendo o feitiço um fenómeno causador da destabilização social e, por se tratar de seres humanos desprezados deve ser combatido para evitar com que as crianças se desenvolvam na sociedade de forma equilibrada.



“Como investigadores, vamos trabalhar com as autoridades civis e do Estado para pôr termo a este fenómeno”, disse Ndonga Mfuwa, que garantiu endereçar o processo às autoridades tradicionais para solução do caso “Feitiçaria Infantil”.