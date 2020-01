“O império russo de Isabel Dosovna Kukaeva” é a manchete de hoje na edição impressa do Jornal Económico de Portugal.

Segundo este jornal português, Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, “passou a ser Isabel Dosovna Kukaeva, cidadã russa, com passaporte russo, num processo diretamente acompanhado pelo presidente Vladimir Putin”.

Segundo a mesma fonte, Isabel dos Santos tem uma relação “profissional com a petrolífera russa Rosneft e o seu chairman, Igor Sechin, desenvolveu projectos para a Rosneft em Mocambique, no Iraque, na Turquia, entre outros, bem como os investimentos concretizados em 2018 na Russia”.

O Jornal Económico revela ainda que, “no Dubai, Isabel dos Santos detém 25% da companhia “Nafta N FZE LLC”, com sucursal em Baku, no Azerbaijão – presidida por Nasreddin Aliev. A Nafta é uma das sete companhias independentes acreditadas pela SOCAR Trading, que licencia os procedimentos de exportação de petróleo e gás para a corporação SOCAR, do Azerbaijão, o principal abastecedor petrolífero da refinaria da Emirates National Oil Company (ENOC) no Dubai, em Jebel Ali”.

Isabel dos Santos que se encontra ausente do país há mais de um ano, viu todas as suas participações e contas bancárias em Angola serem congeladas devido a uma disputa judicial com o Estado angolano.

O Tribunal Provincial de Luanda que decretou o arresto das contas bancárias e participações sociais de Isabel dos Santos, do seu marido, Sindika Dokolo, e do presidente do Banco do Fomento de Angola, Mário Leite da Silva, no dia 23 de dezembro.